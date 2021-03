Covid: l’UE se divise au sujet de la livraison du vaccin Spoutnik V

Si l’Europe ne commande pas de Spoutnik V, Berlin a prévenu qu'il le fera. AP - Pavel Golovkin

En pleine 3e vague, la tension monte en Occident et l’UE commence à se diviser au sujet de la livraison de vaccins russe et chinois. Pour le commissaire européen Thierry Breton « l’Europe n’a absolument pas besoin du Spoutnik V ». Tout le monde ne l’entend pas de cette oreille : si la Hongrie est aujourd’hui le seul pays de l’UE à l’utiliser, le Premier ministre slovaque a passé commande (et du quitter son poste ce mardi à cause de la polémique engendrée par ce choix). Désormais, c’est l’Autriche qui annonce discuter avec la Russie de l’achat en avril d'un million de doses du vaccin non encore homologué par l'Agence européenne des médicaments.