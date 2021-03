ENTR, le nouveau média en ligne 100% vidéo, plurilingue et paneuropéen

France Médias Monde (RFI, France 24 et la radio arabophone MCD) et son homologue allemand Deutsche Welle vont lancer cet été ENTR, le nouveau média en ligne 100% vidéo, plurilingue et paneuropéen. © Siegfried Forster / RFI

Un nouveau média entièrement en ligne et 100% vidéo ciblant les jeunes Européens de 18 à 34 ans va bientôt voir le jour : il s'agit d'ENTR, média plurilingue porté par le groupe France Médias Monde (RFI, France 24 et la radio arabophone MCD) et son homologue allemand Deutsche Welle.