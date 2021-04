Belgique: un rassemblement interdit vire à l'affrontement avec la police

La police a fait usage de canons à eau ce jeudi en fin d'après-midi à Bruxelles pour disperser entre 1 500 et 2 000 personnes rassemblées dans un parc pour une fête malgré l'interdiction des autorités en raison de la pandémie de coronavirus.

Publicité Lire la suite

L'événement avait été baptisé « La Boum » sur les réseaux sociaux. Et l'affiche était alléchante : Calvin Harris, DJ Snake et des dizaines d'autres artistes renommés. Bien que les organisateurs aient prévenu qu'il s'agissait d'un poisson d'avril, quelque 2 000 personnes se sont rassemblées ce jeudi en fin de journée au parc du Bois de la Cambre, à Bruxelles.

Au moment de disperser la foule, les policiers, déployés par dizaines, à cheval ou à pied, en équipements antiémeutes, ont essuyé des jets de projectiles, ont constaté plusieurs médias. Trois policiers ont été blessés et l'un d'entre eux a dû être emmené à l'hôpital, selon un bilan provisoire fourni vers 20h par la police locale. Quatre participants ont été interpellés, a précisé à l'Agence France-Presse une porte-parole de la police.

Mercredi le parquet de Bruxelles avait prévenu que l'appel lancé sur les réseaux sociaux à rallier ce parc le 1er avril pour une fête était illégal en raison des restrictions anti-Covid. Le parquet avait déploré l'organisation d'« un faux événement », avertissant que les participants s'exposaient à des poursuites judiciaires, « vu les risques engendrés par les grands rassemblements ». Il avait annoncé l'ouverture d'une enquête pour identifier les organisateurs de ce rassemblement.

De nouvelles restrictions

« Les gens ont besoin de prendre l'air, mais on ne peut pas tolérer de tels rassemblements dans le Bois de la Cambre », a réagi sur Twitter le bourgmestre (maire) de Bruxelles, Philippe Close, mettant en parallèle ces débordements avec les efforts fournis par les soignants contre le virus.

« Les personnes qui n'obtempèrent pas aux injonctions de la police risquent l'arrestation et des poursuites. Merci à la police pour le travail difficile et aux gens qui respectent les règles depuis plus d'un an », a ajouté l'élu socialiste.

La Belgique est entrée samedi dernier dans une nouvelle phase de restrictions, plus sévères, prévoyant notamment un accès limité aux commerces non essentiels et la possibilité de se rassembler en extérieur à quatre adultes maximum. Sur fond de propagation rapide du variant anglais du coronavirus, les écoles et universités ont fermé leurs portes lundi, anticipant d'une semaine les quinze jours de congés scolaires de Pâques.

(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne