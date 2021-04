À la Une: en Bulgarie, élections et petits calculs politiciens par temps de Covid-19

Publicité Lire la suite

La Bulgarie est submergée par la troisième vague de Covid-19, mais cela ne remet pas en cause la tenue des élections législatives du 4 avril. Le très conservateur Premier ministre Boïko Borissov table sur la faiblesse de l’opposition pour faire passer une gestion erratique de la crise sanitaire.

C’est la « surprise » attendue des législatives du 4 avril. Célébrissime en Bulgarie, le comique, chanteur et star du petit écran Slavi Trifonov fait son entrée en politique. Son programme ? « Rendre le pouvoir au peuple. » Portrait d’un « Beppe Grillo à la bulgare ».

Grèce 1821-2021

Hormis quelques figures héroïques, comme celle de Laskarina Bouboulina, le rôle des femmes dans la guerre d’indépendance grecque a longtemps été sous-estimé. Ces dernières n’hésitaient pourtant pas à porter le fusil, elles fabriquaient des munitions et soignaient les blessés. Elles furent les meilleures ambassadrices de la cause de la révolution en Occident. Récit.

Le gouvernement grec avait sorti le grand jeu, mais le kitsch des cérémonies a rappelé celui des défilés de la « dictature des colonels ». Retour sur les commémorations du bicentenaire de l’indépendance, qui ont suscité un torrent de moqueries, de critiques et de commentaires acerbes.

En visite en Grèce, la commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson, a promis 276 millions d’euros et appelé la Turquie à réadmettre les déboutés du droit d’asile. Mais la politique européenne de « containment » n’a pas été remise en cause, suscitant la colère des insulaires et des ONG.

Pour une dose d'AstraZeneca

Dimanche 28 mars, c’était vaccination gratuite pour tous en Serbie. Notre envoyé spécial Andrea de Noni a fait 300 km et six heures de route entre Sarajevo et Belgrade pour aller recevoir une première injection. Récit.

Après des années d’exploration en mer Noire, la Roumanie veut commencer à extraire du gaz naturel d’ici la fin 2021. Un projet très contestable pour les ONG locales mais aussi pour l’Union européenne, qui a l’objectif de sortir des énergies fossiles. Enquête.

Depuis 150 ans, la propagande martèle l’idée d’une haine « séculaire » entre Albanais et Serbes. Pourtant, jusqu'au milieu du XIXe siècle, les Albanais sont perçus positivement en Serbie, et les deux peuples ont vécu ensemble durant des siècles.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne