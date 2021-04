Les mouvements de troupes russes à ses frontières ouest irritent Ukraine et États-Unis

Des soldats russes dans la région de Sotchi, le 4 janvier 2014. REUTERS/Maxim Shemetov

La Russie fait ce qu’elle veut sur son territoire et ne menace personne. C’est ce qu’a déclaré hier le porte-parole du Kremlin. Il cherchait visiblement à calmer les inquiétudes nées du renforcement des troupes russes observé à la frontière ukrainienne et en Crimée, et qui alimente les rumeurs de reprise des combats.