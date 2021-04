Législatives en Bulgarie: le parti au pouvoir favori dans un paysage politique fragmenté

Le GERB (centre-droit, au pouvoir) est donné en tête des législatives de ce dimanche en Bulgarie, devant le Parti socialiste bulgare et une nouvelle formation née des manifestations de l’été dernier contre la corruption. Mais le prochain Parlement s’annonce très fragmenté.

Contesté dans la rue cet été par une partie de la population qui dénonce la corruption des élites, éclaboussé par des scandales, Boïko Borissov a tenu bon jusqu’aux élections. Son parti pourrait même arriver en tête.

Cette perspective n’étonne pas Elena Yoncheva, eurodéputée du Parti socialiste bulgare. « En 10 ans de règne, ce parti a construit une très grande administration bulgare, des cadres fidèles, et avec leurs familles, ils représentent environ un million de personnes, souligne-t-elle. La Bulgarie a huit millions d'habitants. Les gens se sentent menacés. S'ils votent pour un autre parti, ils pourraient être renvoyés. »

Que ce soit le GERB qui arrive en tête ou un autre parti, des alliances seront nécessaires, explique la sociologue Boriana Dimitrova. « On peut s'attendre à avoir une Assemblée nationale très fragmentée avec cinq et jusqu'à sept partis dans le Parlement, estime-t-elle. La question qui va se poser est " quel type de coalition ?" Pour le moment, le GERB se voit vainqueur, mais il n'est pas du tout certain qu'il va réussir à former un gouvernement. »

Boiko Borissov n’est pas novice en la matière. Au cours de ses trois derniers mandats, il a été contraint à de nombreuses combinaisons d'alliances pour former une majorité.

