Russie-Ukraine: le président Joe Biden affiche son soutien indéfectible à Kiev

La situation militaire s’est fortement dégradée dans le Donbass ukrainien, ces dernières semaines, et la Russie montre les muscles en envoyant des troupes à la frontière ukrainienne, ainsi qu’en Crimée. Le président américain Joe Biden a donc envoyé des signaux forts en s’affichant au côté de son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky. AP - Pablo Martinez Monsivais

En Ukraine, les tensions diplomatiques entre Kiev et Moscou sont en train de virer en premier test sérieux entre la Russie et la nouvelle administration américaine. La situation militaire s’est fortement dégradée dans le Donbass ukrainien, ces dernières semaines, et la Russie montre les muscles en envoyant des troupes à la frontière ukrainienne, ainsi qu’en Crimée. Le président américain Joe Biden a envoyé des signaux forts, vendredi 2 avril, en s'entretenant avec son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky.