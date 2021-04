Russie-Ukraine: la tension monte, Washington s'en mêle

Soldat ukrainien en position dans le village de Krymske, le 30 juin 2020. AFP - ANATOLII STEPANOV

Texte par : Stéphane Siohan Suivre 5 mn

Les tensions sont brusquement montées d’un cran cette semaine avec la Russie, après un regain de combats dans le Donbass depuis plusieurs semaines, qui a à son tour abouti à une escalade verbale, entre Moscou, Kiev, et désormais Washington, qui rentre dans la danse. Le Kremlin accuse l’Ukraine et l’Otan de vouloir relancer la guerre dans le Donbass, mais du côté ukrainien on assure qu’il n’en est rien, et on s’inquiète fortement de mouvements de troupes russes, tout le long de la frontière russo-ukrainienne.