Norvège: il tente une traversée à ski depuis la Suède pour éviter la quarantaine

Un Norvégien qui voulait rentrer dans son pays depuis la Suède, tout en évitant la quarantaine, s’est lancé ce week-end dans un périple à ski à travers la montagne. Mais l’aventure a tourné court.

Avec notre correspondant à Stockholm, Frédéric Faux

Pour beaucoup de Norvégiens installés en Suède, ou simplement en vacances, c’est un dilemme : faut-il se soumettre à la loi, qui demande à toute personne entrant en Norvège, Norvégien ou pas, de présenter un test négatif et de passer 10 jours en quarantaine ? Ou bien faut-il essayer de passer entre les mailles du filet, le long des 1 620 kilomètres de frontières séparant les deux pays ?

Ce week-end, un quinquagénaire norvégien a choisi la deuxième option et a chaussé ses skis en Suède pour franchir les 40 kilomètres qui le séparaient de la route norvégienne la plus proche, où l’attendait son fils. Il a bien franchi la frontière, mais s’est finalement perdu dans une tempête de neige avant d'être récupéré par un éleveur de rennes et de finir entre les mains de la police.

Trempé et frigorifié, le fugitif s’est finalement retrouvé confiné dans un hôtel de quarantaine et risque de devoir payer, en plus, les frais de son sauvetage.

