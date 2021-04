Covid-19: le Portugal rouvre ses musées, terrasses et collèges

Le Portugal entame la seconde phase de son déconfinement. Les collèges, les musées et les terrasses rouvrent. La prudence est de rigueur, après les frayeurs de la 3e vague en janvier dernier. Mais il souffle un petit air de liberté.

Avec notre correspondante à Lisbonne, Marie-Line Darcy

Dans le quartier de Graça, le guitariste a repris sa place. Comme si de rien n’était. Les tables à nouveau dressées devant cafés et restaurants sont le signe d’un retour vers la normalité. Un soulagement pour les professionnels soumis a de sévères restrictions depuis longtemps.

« C’est ça l’idée, rouvrir, et on est vraiment heureux, se réjouit Joao Silva, patron du restaurant la Mourisca. On est 16 et on est tous là. Personne n’a été licencié. Dehors, on a 80 places. La terrasse a été faite l’an dernier à cause du Covid-19 pour pouvoir vivre, ou plutôt survivre. »

Sentiment de liberté

Les clients reprennent leurs marques avec satisfaction. Miguel, tout sourire, savoure son café : « Enfin ! Pouvoir prendre le soleil, c’est vraiment bon. Il est tôt encore, mais quel plaisir ! C’est bon pour les clients et pour les restaurants. J’avais vraiment envie de ça. »

Une ambiance bon enfant, un véritable sentiment de liberté après presque trois mois de confinement. Quant aux touristes, il faudra encore patienter.

