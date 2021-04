Allemagne: la Bavière va commander des doses du vaccin russe Spoutnik V

Spoutnik V peut-il permettre aux Européens d'accélérer leur campagne de vaccination? AP - Natacha Pisarenko

RFI

Le vaccin russe Spoutnik V peut-il permettre aux Européens d'accélérer leur campagne de vaccination ? Le produit doit d'abord être homologué par l'Autorité européenne des médicaments ce qui pourrait encore prendre quelques semaines. Des pays dans l'est du continent n'ont pas attendu. Plus à l'ouest, on reste circonspect. C'est moins le cas en Allemagne où une première région, la Bavière, a annoncé ce mercredi 7 avril la conclusion d'un contrat préliminaire avec le producteur russe.