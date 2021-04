D'après une étude, le Covid-19 laisse un malade sur trois avec des troubles psychologiques

C'est l'une des conséquences jusqu'à présent peu connue du Covid-19 : le virus laisse des traces psychologiques ou neurologiques après son passage. C'est ce qu'affirme une étude britannique publiée ce mercredi 7 avril dans The Lancet Psychiatry. Les chercheurs ont analysé plus de 235 000 dossiers de patients atteints par le Covid-19, principalement aux États-Unis.

Six mois après avoir été infectée par le Covid-19, une personne sur trois souffre de troubles psychologiques ou neurologiques. Et plus un patient a développé une forme grave, plus il a de risque d'être en proie à ces troubles mentaux, révèle une étude de The Lancet Psychiatry.

Chez les malades hospitalisés en réanimation, 46% d'entre eux sont diagnostiqués positifs à des troubles psychologiques ou mentaux. C'est près de 30 points de plus que parmi les formes moins graves. Les manifestations de ces troubles peuvent aller de l'anxiété, à la démence dans 2% des cas, et jusqu'à une hémorragie cérébrale pour 2,7% des patients.

Concernant les causes de ces troubles, l'étude ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour les déterminer. Mais ces symptômes sont plus fréquents que lors d'autres maladies respiratoires, comme la grippe par exemple. Par ailleurs, selon une logique mathématique, l'importance de la pandémie à travers la planète accroît le nombre de personnes touchées par ces troubles mentaux.

Autre inquiétude : les troubles répertoriés dans l'étude ont tendance à devenir chroniques avec le temps. L'impact du Covid-19 pourrait donc persister de nombreuses années chez ces patients.

