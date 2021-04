Slovaquie: le régulateur émet des doutes sur la composition d'un lot du vaccin russe Spoutnik V

Alors que la Slovaquie se bat contre l'un des taux de mortalité dû au Covid le plus élevé au monde, le régulateur chargé du contrôle des médicaments a exprimé des doutes sur la composition d'un lot de vaccin russe Spoutnik V. REUTERS - SERGEY PIVOVAROV

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Alors que la Slovaquie se bat contre l'un des taux de mortalité dû au Covid le plus élevé au monde, le régulateur chargé du contrôle des médicaments a exprimé ce jeudi 8 avril des doutes sur la composition d'un lot de vaccin russe Spoutnik V, livré en mars et qu'il n'était pas en mesure de déterminer sa sécurité. Ces déclarations ont immédiatement fait réagir Moscou qui accuse l'institut d'avoir testé le vaccin dans un laboratoire non agrée par l'UE.