À la Une: il y a 50 ans, naissait l’Union romani internationale

Le 8 avril 1971, le Congrès mondial tsigane réuni à Londres donnait naissance à l’Union romani internationale. Témoin et acteur de cette histoire, le sociologue Jean-Pierre Liégeois revient sur un demi-siècle de luttes du peuple rom pour ses droits.

Racisme profondément ancré, violences policières, haine en ligne... 165 ans après l’abolition de leur esclavage, les Roms de Roumanie sont toujours mis au ban de la société, accusés de mériter ce qui leur arrive. Mais Gelu Duminică voit aussi une lueur d'espoir.

Vjosa Osmani élue présidente du Kosovo

Vjosa Osmani a finalement été élue présidente de la République dimanche 4 avril au troisième tour de scrutin, permettant au Kosovo d'échapper au spectre d’une nouvelle crise politique. Avec Albin Kurti Premier ministre et Vjosa Osmani à la tête de l’État, Vetëvendosje et la Liste Vjosa contrôlent désormais à la fois le Parlement, le gouvernement et la présidence de la République.

En Bulgarie, le GERB de Boïko Borissov a beau être arrivé en tête des élections législatives, il ne pourra plus gouverner, même en coalition. Et ses opposants, très divisés, auront bien du mal à former un gouvernement. La percée de la formation anti-corruption Bulgarie démocratique est la vraie surprise du scrutin.

Pour les Serbes du nord du Kosovo, pas besoin de se rendre aux urnes pour voter, d’autres se chargent de le faire à leur place. Un lanceur d’alerte de Mitrovica révèle comment fonctionne le système mis en place depuis 2013 pour le bénéfice exclusif du SNS d’Aleksandar Vučić.

La Serbie est le premier pays européen à avoir commencé à vacciner les 5 000 migrants officiellement recensés sur son sol. Une belle opération de communication pour le régime du président Aleksandar Vučić qui utilise la vaccination comme arme de propagande.

On estime que 150 à 300 volontaires grecs auraient participé à la guerre de Bosnie-Herzégovine, en 1995. La plupart appartenaient au mouvement néo-nazi Aube Dorée. Mais ils n’ont jamais été condamnés pour leur participation au massacre de Srebrenica.

Sarajevo pleure Jovan Divjak. Le général serbe qui a défendu la capitale assiégée est décédé le 8 avril des suites d’une longue maladie, à l’âge de 84 ans. Depuis la fin de la guerre, il dirigeait l’ONG L’Éducation construit la Bosnie-Herzégovine.

