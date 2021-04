Conflit en Ukraine: la Russie déploie sa flotte aux abords de la Crimée

Une frégate russe. (Illustration). AFP - -

Texte par : RFI Suivre 4 mn

L’escalade verbale et diplomatique se poursuit entre l’Ukraine et la Russie, alors que Dmitri Kozak, chargé du dossier Donbass auprès de Vladimir Poutine, a prévenu que la Russie pourrait avoir à « défendre » des séparatistes en cas d'opération militaire ukrainienne d'envergure et qu’une escalade militaire serait, « le début de la fin, pour l’État ukrainien ». Pourtant, c’est bel et bien la Russie qui semble accroître ses pressions à la frontière ukrainienne, et pas que dans le Donbass, mais également sur mer. Car jeudi 8 avril, la Russie envoyait une flotte de combat aux abords de la Crimée, et très près des côtes ukrainiennes.