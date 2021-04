Conflit en Ukraine: Moscou pourrait «défendre» les rebelles du Donbass

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky en tenue militaire (au centre) passe en revue le 8 avril 2021 des troupes dans les tranchées de la région de Lougansk, théâtre de récents affrontements avec les séparatistes prorusses. AP

Alors que les violations du cessez-le-feu se multiplient dans l'Est de l'Ukraine, la crainte d’une reprise intensive des combats est dans les esprits. D'autant que le négociateur russe a menacé d'intervenir. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est, lui, rendu sur la ligne de front. Le sujet a été abordé lors d’une conversation téléphonique entre Angela Merkel et Vladimir Poutine. Un échange, alors que les pourparlers de paix qui réunissent l'Ukraine et la Russie, avec une médiation franco-allemande, sont dans l'impasse.