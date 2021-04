Covid-19: en Serbie, les sans-domicile fixe sont aussi vaccinés

Championne d'Europe de la vaccination anti-Covid, la Serbie a débuté l'immunisation des sans domicile fixe de Belgrade. Elle est le premier pays à le faire. L'opération se fait avec l'aide de la Croix Rouge serbe et de son réseau de centres d'accueil pour ces populations défavorisées.

Publicité Lire la suite

avec notre correspondant à Belgrade, Laurent Rouy

Dans le centre d'accueil de la Croix rouge serbe de Belgrade, les sans-domicile fixe viennent manger, se laver, et se vêtir. Ils sont une quinzaine à faire la queue, avant d'entrer un par un, dans le respect des gestes barrière, rapporte notre correspondant à Belgrade, Laurent Rouy.

Depuis jeudi, ils peuvent recevoir un vaccin anti-Covid 19. « La semaine dernière nous avons mené une enquête auprès d'eux, nous explique Aleksandar Pantelic, secrétaire de l'antenne de la Croix rouge. Comme il s'agit d'une population spécifique il y a eu beaucoup de questions sur la santé et la maladie, entre autres ».

Alors qu'en Serbie il faut normalement s'enregistrer en ligne pour accéder au précieux sésame, les SDF font face a une difficulté inattendue, souligne Julija Ponovic, volontaire de la Croix Rouge : « La majorité d'entre eux n'a pas de papiers d'identité, pas de numéro d'inscription aux services de santé. Beaucoup étaient surpris d'avoir accès au vaccin. Ils étaient intéressés. »

Une équipe médicale mobile a vacciné les 15 premiers volontaires.

Ivan, 54 ans, sans domicile fixe depuis 8 ans, a un peu hésité. Trop tard pour aujourd'hui. Il sera vacciné dans quelques jours : « Je suis très content de me vacciner mais beaucoup ont peur. Ils pensent qu'ils tomberont malades à cause du vaccin ». Mais lui est optimiste. « Moi je crois que ça me donnera une meilleure santé ! »

Pour organiser une vaccination, il faut réunir au moins une douzaine de candidats et convenir d'une date. Mais les sans abri ont rarement un téléphone. Aussi, il est difficile de prévoir combien de temps prendra la vaccination des SDF en Serbie.

La Serbie, 7 millions d'habitants, qui vaccine également les réfugiés, a permis début avril aux ressortissants étrangers de venir sur son territoire pour recevoir une dose. Le pays, souvent présenté comme le champion d'Europe de la vaccination, est largement doté en vaccins y compris chinois, mais alors qu'il est confronté comme ailleurs à vague virulente due à des variants plus contagieux, une part importante de la population se déclare vaccino-sceptique.

► À lire aussi : en Serbie, le vaccin gratuit attire les habitants des pays voisins

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne