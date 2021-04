Allemagne: la droite sous pression pour déterminer le successeur d'Angela Merkel

Markus Söder, le président de la CSU, et Armin Laschet, le président de la CDU. © John MacDougall / Pool via AP - Marcel Kusch / DPA via AP - Montage RFI

Qui pour succéder à Angela Merkel ? À moins de six mois des élections, les partis allemands se mettent en ordre de marche. Mais, à droite, l'incertitude demeure. Les conservateurs doivent encore décider qui sera leur candidat dans la course à la chancellerie. Les deux présidents des partis de droite, la CDU et la CSU, sont sur les rangs. La pression monte pour que la question soit tranchée. Les groupes parlementaires des deux partis sont réunis dimanche 11 avril en conclave avec la sortante, Angela Merkel, et les deux candidats potentiels.