Covid-19: les pubs et restaurants anglais s'apprêtent à rouvrir

Dans quelques heures, les pubs et restaurants vont rouvrir en Angleterre, mais seulement en extérieur. Un moment très attendu par les Anglais. Alors en attendant le jour J, les établissements se préparent à recevoir à nouveau du public.

Avec notre correspondante à Londres, Élodie Goulesque

À l’intérieur du Mossy Well, on n’entend pour l’instant que le ronronnement des frigos encore plein. Mais l’action se situe sur la terrasse du pub.

Nick est manager du Mossy Well. Il est en train de compter le nombre de clients qu’il pourra recevoir dès ce matin : « Je pense qu’on peut accueillir plus de 300 personnes à la fois, mais là, ça sera probablement seulement un peu moins d’une centaine. »

Moins de six à tables

Les pubs rouvrent aujourd’hui certes, mais sous certaines conditions : les clients peuvent consommer uniquement en extérieur sur des tables de six maximum et chaque groupe de personnes doit être séparé d’un mètre minimum du reste des clients. Malgré tout, rouvrir est essentiel pour l’équipe du Mossy Well. Alors en coulisses on s’active.

Mike fait partie de l’équipe du pub et est en train de briquer les frigos avec une éponge : « Chaque confinement est différent, mais cette fois-ci on espère rouvrir pour longtemps donc on fait en sorte que tout soit impeccable pour le retour de nos clients »

Les clients devront tout de même changer leurs habitudes. Un système d’entrée et de sortie à sens unique, interdiction d’aller à l’intérieur, sauf pour se rendre aux toilettes. Mais surtout fini le trajet habituel au comptoir du pub pour aller commander une pinte de bière : « Vous scannez un code-bar qui vous affiche le menu. C’est ensuite envoyé directement au bar et nous venons servir les boissons à table »

Après trois mois de confinement et l’un des meilleurs taux de vaccinations au monde, les Britanniques frétillent déjà d’impatience à l’idée de pouvoir se retrouver autour d’une bonne pinte de bière quelle que soit la météo.

