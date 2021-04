La Cour européenne des droits de l'homme condamne la Turquie pour la détention d'Ahmet Altan

Une journaliste tient un portrait de son confrère Ahmet Altan pour appeler à sa libération devant le tribunal d'Istanbul le 19 juin 2017. OZAN KOSE / AFP

Le célèbre journaliste et écrivain turc Ahmet Altan a été arrêté une première fois en septembre 2016 et condamné à la prison à vie en février 2018 pour « tentative de renversement de l'ordre constitutionnel », un jugement par la suite annulé. Il a été condamné en novembre 2019 à 10 ans et demi de prison pour « complicité avec un groupe terroriste ».