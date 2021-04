Ukraine: face à Moscou, la Turquie soutient Kiev et semble se rapprocher des Occidentaux

Les présidents turc Recep Tayyip Erdogan et ukrainien Volodymyr Zelensky lors de leur rencontre à Istanbul, le 10 avril 2021. © Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS

Les tensions croissantes entre l’Ukraine et la Russie à la frontière tend également les relations entre Moscou et Ankara, soutien de Kiev et opposé à l’annexion de la Crimée. Alors que le président turc Recep Tayyip Erdogan a reçu samedi 10 avril son homologue ukrainien Volodymyr Zelensly, la Russie a annoncé lundi 12 avril la suspension des vols vers la Turquie du 15 avril au 1er juin, dans une situation qui pourrait forcer Ankara à se rapprocher de ses alliés occidentaux.