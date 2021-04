Le président ukrainien Volodymyr Zelensky reçu par son homologue français Emmanuel Macron

Je pense que Volodymyr Zelensky attend du président Macron qu’il fasse pression sur le président Poutine avec Angela Merkel, pour le retenir contre toute action agressive contre l’Ukraine. Deuxièmement, il entend évoquer l’avenir des négociations sur le Donbass et de la nécessité de ressusciter le format de Normandie, c’est-à-dire les discussions au niveau des chefs d’Etat ou de gouvernement, parce que ce processus traverse une crise. Vladimir Poutine exerce une forte pression sur le processus de négociations, notamment militaire. De plus, il affiche une réticence à s’entretenir avec le président ukrainien. C’est pourquoi on aboutit à cette situation où l’Allemagne et la France mènent des discussions indépendantes avec Vladimir Poutine et avec Volodymyr Zelensky. Ca n’est pas très bien, c’est le signe que le processus de négociations est en crise. Et c’est pourquoi, il faut justement tenter de se mettre d’accord pour relancer un processus de négociations normal...