Vaccination en Hongrie: Viktor Orban optimiste, les enseignants inquiets de reprendre l'école

« Trois millions de Hongrois sont vaccinés ! ». C’est le Premier ministre Viktor Orban qui l’a annoncé mercredi 14 avril dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Viktor Orban s’est félicité que la Hongrie affiche l’un des taux de vaccination les plus élevés en Europe. Parmi les derniers vaccinés, il y a les enseignants et les travailleurs scolaires, la plupart ont reçu une première dose. Si les professeurs des écoles sont soulagés, ils s’inquiètent de devoir reprendre la classe dès lundi prochain alors que la Hongrie connait une mortalité record.

Publicité Lire la suite

avec notre correspondante à Budapest, Florence La Bruyère

Professeur de français dans le secondaire, Zsuzsa Pocs avait très peur d’attraper le virus. Mais elle est enfin rassurée. Elle a reçu une première dose du sérum Pfizer : « Ça fait un an que je vivais dans la peur. C’est un gros, gros soulagement, même si je sais que je dois attendre encore pas mal de semaines pour que ce soit efficace ; mais je suis aux anges ! »

Sara Fodor est institutrice (spécialisée dans l’éducation des enfants en difficulté). Elle doit retourner à l’école dès lundi prochain (le 19 avril), car le gouvernement a décidé de rouvrir les écoles primaires et maternelles. Même si Sara a reçu une première injection du vaccin, elle s’inquiète pour ses collègues : « Plusieurs de mes collègues ne sont pas encore vaccinés, donc ils ne seront pas du tout immunisés ! Et le problème, c’est que le variant anglais est plus contagieux, et les enfants peuvent le propager. »

Avec près de 300 morts par jour, la Hongrie a le plus fort taux de mortalité au monde, derrière la République tchèque. ( la Hongrie compte 245 décès pour 100 000 habitants et 2 400 morts par million d’habitants, contre 1 460 en France ). Proportionnellement à la population, le Covid-19 fait plus de morts en Hongrie qu’au Brésil.

Pour le Dr Zsombor Kunetz, ce n’est pas le moment de rouvrir les écoles : « Ce n’est vraiment pas une bonne idée. On risque d’avoir un plus grand nombre d’orphelins dans notre pays. »

Le principal syndicat des enseignants (PDSZ, Syndicat démocratique des pédagogues) s’est opposé en vain à la réouverture des écoles.

► À lire aussi :Hongrie: Viktor Orban se fait administrer le vaccin chinois Sinopharm

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne