À la Une: le Monténégro appelle l’UE à l’aide pour rembourser sa dette chinoise

L’autoroute Bal-Boljare, un chantier titanesque que même le FMI déconseillait au Monténégro... Le piège de la dette chinoise est en train de se refermer sur le petit pays, lourdement endetté et dont les finances ont été grevées par l’épidémie de Covid-19. Le nouveau gouvernement craint de ne pas pouvoir rembourser Pékin et lance un SOS à Bruxelles.

Alors que le nouveau gouvernement entend mettre à jour les listes électorales et favoriser l’obtention de la nationalité monténégrine pour les étrangers résidant dans le pays, l’opposition y voit une tentative de « serbisation » et manifeste sa colère dans les rues. La loi sur la citoyenneté déchire le Monténégro. Faut-il craindre une escalade de la violence ?

La Gèce sous le choc

La Grèce est sous le choc après le meurtre d’un journaliste d’investigation. Giorgos Karaïvaz, journaliste d’investigation spécialisé dans les affaires de police et de justice, a été tué par balles vendredi 9 avril en plein après-midi devant son domicile à Alimos, dans la banlieue sud d’Athènes. Un assassinat qui a secoué le pays.

La Serbie face à son passé, la Bosnie-Herzégovine en voie de « dissolution » ?

Porodica, la première série sur Milošević fait polémique. Elle retrace en cinq épisodes les derniers jours de Slobodan Milošević à Belgrade avant son arrestation le 1er avril 2001 et son transfert au Tribunal pénal international. Produite par la radiotélévision publique serbe RTS, la série se veut une « interprétation dramatique d’événements réels », selon le réalisateur. Vingt ans après les faits, regarder le passé en face reste une expérience douloureuse.

Depuis lundi matin, la polémique enflamme les médias et les réseaux bosniens, alimentée par les propos du président slovène Borut Pahor lors de sa visite officielle à Sarajevo le 5 mars. Ljubljana tente de désamorcer la bombe alors que les rumeurs persistent sur la volonté du Premier ministre Janez Janša de « redessiner les frontières de l’ancienne Yougoslavie ». La Slovénie veut-elle la « dissolution pacifique » de la Bosnie-Herzégovine ?

Luttes environnementales

Ils sont venus de toute la Serbie, ils se battent pour défendre les rivières sauvages ou le droit de tous à respirer un air pur. Alors que les travailleurs indépendants campent devant le Parlement depuis plusieurs jours, ils ont été rejoints samedi par des milliers de militants écologistes. Un raz-de-marée vert dans les rues de Belgrade.

Les habitants de Drvar disent non aux déchets italiens. En juillet 2020, 300 tonnes de déchets importées d’Italie ont été illégalement stockées à Drvar, dans l’ouest de la Bosnie-Herzégovine. Neuf mois plus tard, les autorités ont fini par agir sous la pression des habitants qui exigent désormais des sanctions contre les responsables politiques.

Respirateurs dysfonctionnels en Roumanie, échec des vaccins en Croatie

La tragédie des respirateurs fait tomber le ministre de la Santé après la mort de trois femmes dans une unité mobile de soins intensifs à Bucarest. Ce nouvel accident n’est que le énième d’une interminable série dans les hôpitaux de Roumanie. Déjà sur la sellette, le ministre Vlad Voiculescu a été démis de ses fonctions, entraînant la coalition au pouvoir dans sa première crise politique.

Quatre mois après le début officiel de la campagne de vaccination, à peine 2,5 % des Croates ont reçu leurs deux doses. Cet échec a relancé la polémique sur la destruction méthodique de l’Institut d’immunologie. Un fleuron de la santé publique reconnu, notamment, pour son vaccin contre la variole. Et si la Croatie avait fabriqué son propre vaccin ?

Le miel et les abeilles

À Tetovo, en Macédoine du Nord, Driton Dikena et Vladimir Petrovski sont Albanais et Macédonien, mais ils sont avant tout apiculteurs. Leur devise : « La politique crée des divisions, les abeilles et le miel unissent les gens ». Un bel exemple de coopération intercommunautaire dans cette ville divisée politiquement, religieusement et socialement. Quand les abeilles unissent les communautés...

