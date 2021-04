Événément: l'Allemagne après Merkel, un webinaire du club RFI Berlin

Le club de RFI Berlin et ses partenaires organisent le 30 avril à 18 heures un webinaire consacré à l’année électorale allemande.Le club de RFI Berlin et ses partenaires organise le 30 avril à 18 heures un webinaire consacré à l’année électorale allemande.

Le club de RFI Berlin et ses partenaires organisent le 30 avril à 18 heures un webinaire consacré à l’année électorale allemande. Quatre parlementaires répondront en français à vos questions.

L’année 2021 sera marquée par une césure politique en Allemagne. Angela Merkel va quitter le pouvoir après les élections du 26 septembre après 16 années à la tête du pays. Une longévité comparable à celle de son père en politique, Helmut Kohl. Pour la première fois, un chef de gouvernement se retire de son plein gré sans être sanctionné par les urnes, victime d’un renversement d’alliance, poussé vers la sortie par son parti ou contraint à la démission comme dans le passé.

Pour les chrétiens-démocrates, locataires de la chancellerie durant 52 ans au total depuis la création de la République fédérale d’Allemagne en 1949, ce départ constitue un défi. Celle qui faisait figure de dauphine d’Angela Merkel, la ministre de la Défense Annegret Kramp-Karrenbauer, a jeté l’éponge l’an dernier et quitté la direction de la CDU. Les querelles actuelles entre ce parti et le mouvement frère bavarois CSU pour choisir celui qui mènera la campagne des conservateurs et sera potentiellement le successeur d’Angela Merkel atteignent un paroxysme inédit. Armin Laschet, le président de la CDU, élu en janvier, est le candidat « naturel » en raison du poids de son parti présent dans 15 des 16 régions allemandes. Mais son impopularité dans les sondages conduit Markus Söder, le patron de la CSU et ministre-président bavarois, chouchou des études d’opinion, a tenté le tout pour le tout. Une crise majeure menace les conservateurs et peut égratigner leurs chances de succès. Leur recul massif dans les sondages, des échecs douloureux lors de deux régionales en mars sonnent comme des avertissements. L’Allemagne pourrait à l’automne être dirigée par une coalition à laquelle la CDU et la CSU ne participeraient pas. Pire, les Verts qui talonnent à nouveau les conservateurs dans les sondages pourraient faire la course en tête.

Les écologistes ont le vent en poupe depuis des mois avec plus de 20% dans les sondages. Ils ont de forte chance d’être la force dominante à gauche devant les sociaux-démocrates du SPD. Il s’agirait là aussi d’une césure historique, un peu plus de quarante ans après la création du parti écologiste. Parmi les constellations envisageables après les élections, les Verts deviennent incontournables. La faiblesse actuelle des chrétiens-démocrates et du SPD rend une alliance entre ces deux partis qui a gouverné l’Allemagne de 2005 à 2009 et depuis 2013 impossible aujourd’hui. D’autres options impliquent les Verts qu’il s’agisse d’une coalition de ces derniers avec les chrétiens-démocrates, d’une alliance dite jamaïcaine avec les conservateurs et les libéraux ou d’une version « feu tricolore » associant Verts, SPD et libéraux. Un gouvernement soutenu par les trois organisations de gauche (écologistes, sociaux-démocrates et Die Linke) n’est pas exclu mais peu probable. L’hostilité de ce dernier parti à l’égard de l’OTAN et d’interventions militaires extérieures rend une telle option aujourd’hui peu envisageable.

Si les Verts deviennent la force montante séduisant de nouveaux électeurs et des déçus d’autres partis, la social-démocratie est à un tournant. Les scores du SPD ont baissé d’élection en élection depuis la défaite en 2005 du dernier chancelier social-démocrate Gerhard Schröder. Le parti, créé il y a environ 150 ans, force centrale de la vie politique allemande, végète autour de 15%. La nomination très tôt de son candidat à la chancellerie Olaf Scholz, le ministre des Finances, n’a pas permis au parti de décoller dans les sondages. Le SPD est à la peine, coincé entre une CDU plus au centre depuis l’arrivée au pouvoir d’Angela Merkel et les Verts. Leur marqueur traditionnel, l’écologie, leur permet de proposer des réponses à des dossiers centraux aujourd’hui ; mais leur programme économique et social plus conséquent que par le passé créé une concurrence de poids pour les sociaux-démocrates. Difficile de savoir quel est le profil du SPD aujourd’hui et pour quelles raisons il faudrait voter pour lui.

Reste les trois plus petites forces qui sont aujourd’hui avec les Verts dans l’opposition. Le parti libéral évolue et s’émancipe de sa ligne traditionnelle favorisant comme allié « naturel » les chrétiens-démocrates. Une flexibilité qui pourrait faire de ce mouvement une force charnière d’importance à l’automne dans une coalition à trois, surtout si sa remontée dans les sondages (environ 10% aujourd’hui) se confirme. Le parti de gauche Die Linke n’a pas profité de la présence d’une grande coalition au gouvernement. Le mouvement, héritier du parti communiste est-allemand, conserve ses bastions dans la partie Est du pays. Sa seule perspective pour un jour accéder au pouvoir au niveau national serait de faire un aggiornamento sur son opposition de principe à l’OTAN et à des participations allemandes à des missions internationales. Certains y sont favorables, mais Die Linke reste divisé. Quant à l’Alternative pour l’Allemagne, le parti d’extrême-droite, il sera à nouveau représenté au Bundestag pour la deuxième fois. L’AfD traverse différentes crises : des divisions internes entre les plus radicaux et les autres, une absence de propositions crédibles durant la pandémie, la disparition du débat public du sujet migratoire central pour l’AfD, la menace d’une mise sous observation par les autorités jugeant le parti potentiellement contraire à l’ordre démocratique.

Tous ces facteurs font de l’année 2021 un cru électoral et politique hors norme. Beaucoup d’inconnues demeurent. Les cartes sont rebattues. Des constellations diverses sont susceptibles de gouverner l’Allemagne à l’automne. Autant d’hypothèses qui interpellent à l’étranger après le retrait de la figure tutélaire Angela Merkel. Quelle sera la politique de Berlin après les élections ? Quels accents en politique intérieure après la pandémie pour consolider ou revoir le modèle économique et social allemand ? Des évolutions sont-elles à attendre en Europe et au-delà sur la scène internationale ? Autant de questions auxquelles quatre responsables politiques allemands répondront en français lors du webinaire du club de RFI Berlin et de ses partenaires

