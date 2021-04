Le Fonds de lutte contre la corruption de Navalny bientôt classé organisation extrémiste?

Les pressions continuent en Russie sur les proches d’Alexeï Navalny, incarcéré et en grève de la faim depuis plus de deux semaines. Handout Moscow's Babushkinsky district court press service/AFP/File

Les pressions continuent en Russie sur les proches d’Alexeï Navalny, incarcéré et en grève de la faim depuis plus de deux semaines. Le bureau du procureur de Moscou demande à la justice d’ajouter le Fonds de lutte contre la corruption (FBK), créé par l'opposant, sur la liste des organisations « terroristes et extrémistes ». Il s’agit d’une mesure radicale qui peut se traduire par de lourdes peines de prison pour ses partisans. Les proches d’Alexeï Navalny ne se font pas d’illusion sur l’issue de la procédure judiciaire.