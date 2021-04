Les adieux de la reine Elizabeth II et du royaume au prince Philip

Des membres de la famille royale marchent derrière le corbillard, un Land Rover spécialement modifié, lors des funérailles du prince Philip, époux de la reine Elizabeth II, décédé à l'âge de 99 ans, à Windsor, au Royaume-Uni, le 17 avril 2021. © REUTERS/Pool

Lors d'une cérémonie en comité restreint pour cause de pandémie et aux accents militaires, la reine et le Royaume-Uni ont fait leurs adieux samedi 17 avril au prince Philip, qui pendant plus de sept décennies a servi sans relâche la couronne et épaulé Elizabeth II.