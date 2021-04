L'Union européenne deuxième responsable de la déforestation tropicale, selon WWF

Un champ cultivé sur un ancien espace forestier dans la savane du Cerrado à Formosa do Rio Preto, dans l'État de Bahia à l'ouest du Brésil, le 29 mai 2019. AFP - NELSON ALMEIDA

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L'Union européenne deuxième importatrice de déforestation tropicale, derrière la Chine mais devant l'Inde et les États-Unis, selon une étude de WWF publiée ce dimanche 18 avril. À cause de la consommation européenne, c'est 3,5 millions d'hectares de forêt tropicale qui ont été perdus entre 2004 et 2017, soit 16 % des déforestation causée par le commerce international. C'est l'équivalent de la ville de Lyon, rasée chaque semaine, pour alimenter le marché européen.