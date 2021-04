Reportage

Ukraine: sur la ligne de front dans le Donbass, les soldats ukrainiens sur le qui-vive

Audio 01:31

Ukraine. Dans le Donbass, le 17 avril 2021, des soldats de l'armée ukrainienne sur une position avancée fortifiée, au nord de Donetsk, à 600 mètres des premières tranchées séparatistes pro-russes. Les accrochages se multiplient entre soldats ukrainiens et troupes séparatistes. . © Stéphane Siohan / RFI

Texte par : RFI Suivre 5 mn

Entre l’Ukraine et la Russie, la crise ne cesse de s’aggraver. Les deux pays sont à couteaux tirés, et ce samedi encore, les autorités russes ont interpellé et expulsé le consul ukrainien basé à Saint-Pétersbourg. A l’est de l’Ukraine, dans le Donbass, la situation est également toujours tendue. Désormais, les belligérants, l’armée ukrainienne, les séparatistes et les forces russes qui assistent ces derniers, ne respectent plus le cessez-le feu.