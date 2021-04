Marburg, le berceau de la «success story» du vaccin de BioNTech

Dans cette course à la vaccination contre le Covid-19 en Europe, un laboratoire en particulier est sur le devant de la scène, celui de BioNTech qui fabrique son vaccin élaboré avec Pfizer à une cadence effrénée depuis quelques mois en Allemagne. Installé au milieu d’une forêt dans la petite ville de Marburg à une heure de Francfort, le site de production du vaccin Pfizer BioNTech va fabriquer et distribuer dans le monde entier 250 millions de doses dans les six prochains mois.

Marburg, petite ville médiévale à 75 km de Francfort, est célèbre pour son château fort à flanc de colline, son université protestante, Philipps-Universität, la plus ancienne d’Allemagne, et un certain Emil von Behring, un médecin de Marburg et premier lauréat du prix Nobel de médecine, en 1901.

Il est un précurseur et une véritable figure locale. Inventeur du sérum de l'antitoxine de la diphtérie, une découverte majeure, il a utilisé l’argent de son prix Nobel pour créer l’une des premières start-up au monde. Un site de fabrication de son vaccin à échelle industrielle dans un lieu assez improbable, au beau milieu d’une forêt. C’est là qu’est aujourd’hui implantée l’usine BioNTech, dans un bâtiment ultra sécurisé.

« Une petite ville de 76 000 habitants »

BioNTEch a décliné nos demandes d’interview. Il faut dire que la période est dense pour le laboratoire qui produit à une cadence infernale, plus de 8 millions de doses de vaccin par semaine. Cela attire beaucoup l’attention des médias, depuis quelque temps, comme en témoigne Thomas Spied, le maire de Marburg.

« Nous n’avons pas du tout l’habitude d’avoir autant d’attention ! Nous sommes une petite ville de 76 000 habitants donc nous sommes très contents, s'enthousiasme l'édile. Mais au moment où j’ai entendu que BioNTech venait à Marburg, j'ai surtout voulu être sûr que tout ce dont ils avaient besoin fonctionnait : l'eau, l'électricité, le gaz... Il y n’y a pas d’autres site industriel à Marburg , et cela représente 6 000 employés en tout, soit beaucoup d’impôts. Ils rapportent à peu près de 80 à 90 millions d'euros de taxes professionnelles à la ville tous les ans ».

Une « success story » à plusieurs millions d'euros

Derrière la « success story » du vaccin BioNTech, un couple de chercheurs turcs devenus aujourd’hui millionnaires : Uğur Şahin et Özlem Tureci. Ils n’ont mis que quelques mois à entrer en production, là ou il faut en général des années pour trouver un vaccin et le commercialiser

« Pour faire ce vaccin, la seule chose dont vous avez eu besoin c’est le code génétique du virus, et c’était disponible seulement une semaine après la découverte du Covid-19, donc ça a leur pris seulement une semaine pour le créer et après vous vous lancez, c'est très simple, nous explique le professeur Keusgen, doyen de l'Institut de chimie pharmaceutique de l'université de Marburg qui se trouve dans l’ancienne maison habitée par Emile von Behring. Mais BioNTech a la capacité de produire à grande échelle, les autres laboratoires ne peuvent pas produire autant. Et si l'on se fit à la valeur du vaccin sur le marché, on peut dire que la valeur de ce vaccin à ARN messager est de 100 millions d'euros par semaine. Donc oui c'est un bon business pour BioNTech ».

BioNTech estime pouvoir produire 1,5 milliards de doses de son vaccin contre le Covid-19 en 2021. Le laboratoire pharmaceutique pèse plus de 25 milliards de dollars, soit 5 fois plus qu'il y a un an.

