Les avocats d'Alexeï Navalny alarmistes après avoir rencontré l'opposant russe

Olga Mikhailova et Vadim Kobzev, avocats d'Alexeï Navalny, s'adressent aux médias à l'extérieur de l'unité de soin du centre pénitentiaire IK-3, le 20 avril 2021. REUTERS - TATYANA MAKEYEVA

Texte par : RFI Suivre 3 mn

En Russie, l’opposant Alexeï Navalny est toujours en grève de la faim et son état de santé se dégrade de jour en jour, affirme son entourage. Ses avocats ont pu lui rendre visite ce mardi et l’ont trouvé extrêmement affaibli et très mal soigné. Ils demandent son transfert immédiat dans un hôpital civil pour l’empêcher de mourir.