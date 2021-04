En Suède, de plus en plus de doses d'AstraZeneca finissent à la poubelle

Des seringues et des doses d'AstraZeneca dans un centre de vaccination de Saint-Jean-de-Luz (France), le 19 mars 2021. AP - Bob Edme

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La méfiance envers le vaccin AstraZeneca est générale, et encore plus répandue en Scandinavie, où la pharmacovigilance est très développée. Le Danemark a été le premier pays au monde à ne plus l’utiliser. La Norvège l’a suspendu. Quand à la Suède, elle le recommande toujours pour les plus de 65 ans, mais elle se heurte aux refus de plus en plus nombreux des candidats au vaccin.