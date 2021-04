Russie: des milliers de manifestants dans la rue en soutien à Alexeï Navalny

Des milliers de partisans de l'opposant russe Alexeï Navalny, emprisonné et en grève de la faim, sont descendus dans la rue ce mercredi en Russie pour demander sa libération, malgré un important dispositif policier. Plus d'un millier ont été arrêtés.

Ce mercredi soir à Moscou, les trottoirs de l’avenue Tverskaya sont noirs de monde. Mais les manifestants n’ont aucune chance d’accéder à leur point de ralliement – la place du Manège, située à quelques centaines de mètres. Andreï et Maria tentent d’apercevoir les murailles du Kremlin au-dessus des barrages policiers. Tous deux sont venu apporter leur soutien à Alexeï Navalny.

« Nous marchons pour qu’il soit libre, pour sa santé et pour sa vie. Je pense que tous ceux qui sont ici aujourd’hui ont les mêmes craintes et veulent sa liberté. Car c’est un homme innocent », affirme Andreï au micro de notre correspondant, Daniel Vallot. « Ils sont capables de tout y compris de le tuer. Je pense que la mort d’une personne, ce n’est rien pour eux. Pour le peuple en revanche, ce sera une très grande perte », poursuit Maria.

Tatiana se tient un peu à l'écart. Elle est venue avec ses enfants, deux étudiants moscovites, et avoue ne pas apprécier particulièrement l'opposant. Mais elle considère totalement injuste le traitement qui lui a été réservé. « Nous n’avons pas de justice, et pas de lois. Ce n’est pas normal, ça ne devrait pas exister. Quand j’avais l’âge de mes enfants, nous avions encore de l’espoir. Maintenant, il n’y en a plus dans ce pays », se désole-t-elle.

Plus de 1 200 arrestations

Condamné en mars à deux ans et demi de prison pour une affaire de fraude remontant à 2014 qu'il dénonce comme politiquement motivée, Alexeï Navalny a entamé une grève de la faim il y a plus de trois semaines pour protester contre ses conditions de détention. Le principal opposant russe avait été arrêté sitôt rentré d'Allemagne en janvier, après cinq mois de convalescence pour se remettre d'un empoisonnement pour lequel il accuse directement Vladimir Poutine.

De Saint-Pétersbourg à Vladivostok, en passant par les grandes villes de Sibérie, des milliers de personnes ont ainsi défilé ce mercredi pour réclamer sa libération et que des soins médicaux lui soient prodigués. La police fait état de 14 000 manifestants dans 29 villes dans le pays. L'ONG spécialisée dans le suivi des manifestations OVD-Infos indique que plus de 1 200 manifestants ont été arrêtés à travers le pays, notamment à Saint-Pétersbourg où près de 500 interpellations ont été recensées.

Mais de ces manifestations, aucune image n’a été diffusée dans les journaux télévisés du soir consacrés exclusivement au discours à la Nation prononcé le matin même par Vladimir Poutine. Pas une seule fois évoqué dans son discours, le président russe n'a évoqué le sort d’Alexeï Navalny.

