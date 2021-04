À la Une: législatives en Albanie, impossible vent de changement?

Une revue de presse présentée en partenariat avec Le Courrier des Balkans.

Publicité Lire la suite

Dimanche 25 avril, les Albanais votent pour des élections législatives dans une ambiance tendue. Après huit années de règne, le Premier ministre socialiste Edi Rama mène campagne sur tous les fronts pour se maintenir au pouvoir. En face, le Parti démocrate (PD) de Lulzim Basha espère renverser la vapeur en jouant le rassembleur. Mais les citoyens albanais sont de fait de plus en plus nombreux à n'accorder aucun crédit aux deux mouvements qui se partagent le pouvoir depuis 1991 et de nouveaux acteurs tentent de capter les voix des déçus.

Pour la première fois, le mouvement Vetëvendosje (VV) d'Albin Kurti, le Premier ministre du Kosovo voisin, soutient ainsi trois candidats à Tirana, Lezhë et Gjirokastër. Ces derniers comptent appliquer les méthodes qui ont permis à Vetëvendosje de prendre le pouvoir à Pristina, et cette offensive risque bien de ne pas être du goût d'Edi Rama. Dans la petite ville minière de Bulqizë, c'est le syndicaliste Elton Debreshi qui entend « défendre la voix des ouvriers ».

Le non-paper qui secoue les Balkans

C'est le scandale qui agite les Balkans depuis une grosse semaine : selon différentes sources, le Premier ministre slovène, l’ultraconservateur Janez Janša, aurait remis un non-paper au président du Conseil européen, Charles Michel, proposant de « redessiner les frontières de l’ancienne Yougoslavie ». Un projet qui n'a pas manqué de susciter une levée de boucliers partout dans la région, alors que les souvenirs des conflits des années 1990 sont toujours vivaces. Devant l'ampleur de la polémique, le gouvernement slovène n'a pas manqué de rétropédaler, expliquant qu’il s’agirait d’une manipulation ourdie par l’opposition pour affaiblir la position internationale de la Slovénie.

En Croatie, les pauvres votent pour la droite

Le constat est sans appel : les régions les plus pauvres de Croatie votent à droite, les plus riches à gauche. Et les politiques européennes accroissent les déséquilibres territoriaux. Alors que la droite a réussi à imposer ses thématiques identitaires, il faut que la gauche réinvestisse le champ social. L’analyse du sociologue Sven Marcelić.

La police roumaine accusée de violences

La police roumaine est sur la sellette après la mort d’un homme de 63 ans, asphyxié alors qu’il se trouvait en état d’ivresse. Les deux agents impliqués ont été suspendus le temps de l’enquête, mais les familles des victimes ont peu de chances d’obtenir justice. Retour sur les dernières affaires qui ont défrayé la chronique.

Mourir sur les routes de l'exil

Ils sont toujours des centaines à transiter chaque mois par les pays des Balkans pour tenter de rejoindre les pays de l'Union européenne (UE). Mais pour les exilés qui marchent dans les montagnes pour échapper à la police, la mort est parfois au bout du chemin. Dans le cimetière musulman de la ville de Bihać, dans l'Ouest de la Bosnie-Herzégovine, une quinzaine de tombes anonymes témoignent du passage de ces oubliés.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne