Affaire Navalny: «J'espère que la communauté internationale continuera à faire pression»

L'opposant russe emprisonné Alexeï Navalny a annoncé ce vendredi cesser sa grève de la faim débutée il y a trois semaines pour dénoncer ses conditions de détention. RFI a posé trois questions à Irène Khan, rapporteure spéciale des Nations unies pour la liberté d’expression qui avait lancé un cri d'alarme sur l'état de santé de l'opposant russe.

RFI : Qu’attendez-vous de la communauté internationale par rapport à la situation d’Alexeï Navalny ?

Irène Khan : J'espère que la communauté internationale n'abandonnera pas et qu'elle continuera à faire pression sur les autorités russes. Il ne s’agit pas uniquement qu'Alexeï Navalny ait accès à un médecin indépendant. Mais il faut qu'il guérisse et qu'il soit en bonne santé.

Ce que nous observons en Russie, c'est que tout le monde veut jouer un rôle de premier plan, la communauté internationale et le gouvernement russe. Mais aujourd'hui, il ne faut pas oublier que l'enjeu principal, c'est la vie d'un homme. Et le monde entier est en train de regarder ce qui se passe.

Des milliers de personnes ont été arrêtées et jetées en prison récemment en lien avec les manifestations en soutien d’Alexeï Navalny. Il faut rappeler que la Russie est un État membre du Conseil des droits de l'homme des Nations unies (CDH). J’encourage ses dirigeants à respecter leurs obligations en matière de droits humains.

La semaine dernière, le parquet russe a aussi demandé que plusieurs organisations d'Alexeï Navalny soient déclarées « extrémistes » et donc interdites. Quelles sont vos craintes pour l’avenir de l’opposition en Russie ?

C’est le signe de la répression. Alexeï Navalny a porté plusieurs affaires devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) et dans chaque cas, il a obtenu gain de cause contre le gouvernement russe. Les autorités russes n’ont pas répondu à ces décisions de justice, mais Alexeï Navalny les a gagnées les unes après les autres. Son mouvement et ses actions n'ont pas été jugées illégales à ce moment-là par la CEDH.

D’après nous, son organisation enquête sur des détournements de fonds présumés ou un abus de pouvoir de la part des autorités russes. Ce genre d'organisations existent dans de nombreux pays dans le monde. Je n’ai vu aucune information de la part des autorités russes sur les raisons pour lesquelles elles ont lancé cette procédure judiciaire qui jugerait que l’organisation d’Alexeï Navalny est extrémiste. D'après ce que je sais, le procès se tiendra à huis clos. Il est important qu’il y ait une transparence complète de ce qui se passe au tribunal.

En Biélorussie, le mouvement de contestation se poursuit, mais la répression devient de plus en plus tendue avec de nombreuses arrestations ces dernières semaines. En tant que rapporteure spéciale des Nations unies, votre travail est-il devenu plus difficile d’autant plus que le président biélorusse Alexandre Loukachenko et Vladimir Poutine coopèrent de plus en plus ?

En Biélorussie, depuis les élections contestées d’août dernier, la situation a été extrêmement difficile pour les journalistes et les médias sur place. Beaucoup m'ont écrit, j'ai aussi contacté les autorités biélorusses et j'ai même participé à une réunion publique organisée par les membres du Conseil de sécurité des Nations unies en janvier dernier. Nous avons eu des discussions avec des ONG, des associations de presse et d’autres groupes et je peux vous dire que les conditions ne font qu’empirer.

En tant que rapporteurs spéciaux, le seul pouvoir dont nous disposons est de faire connaître, de sensibiliser et d’attirer l’attention sur les violations des droits de l’homme. Nous sommes nommés par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour surveiller les violations des droits humains, enquêter sur les plaintes, les rendre publiques et pour faire pression sur les gouvernements qui ne respectent pas les droits de l’homme. Nos rapports sont publics et nous encourageons les gouvernements à les utiliser dans leurs relations géopolitiques pour faire pression sur les autres pays. J'espère que cela se produira dans le cas d’Alexeï Navalny et de la Biélorussie.

