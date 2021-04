Tensions sur l'Ukraine: Moscou limite la navigation au large de la Crimée

Les troupes russes engagées dans des manœuvres en Crimée ont débuté leur retrait, annonce Moscou qui maintient toutefois la pression dans la région : elle limite pour six mois la navigation de navires militaires et officiels étrangers au large de la Crimée, la péninsule ukrainienne annexée par la Russie.

Trois zones sont concernées par ces limitations : la pointe occidentale de la péninsule, la pointe sud, et, plus à l’est, autour de la presqu'île de Kertch. Cette dernière est la plus controversée. Elle est proche du détroit de Kertch qui relie la mer Noire à la mer d’Azov, seul passage pour les navires qui souhaitent gagner les ports ukrainiens de Marioupol et Berdyansk.

Ces ports sont d’une importance cruciale pour les exportations de céréales ou d’acier produits en Ukraine. Ces dernières années, le conflit dans le Donbass, les tensions maritimes croissantes avec la Russie et la construction d’un pont au-dessus du détroit, ont sérieusement fait baisser le volume des échanges. La Russie affirme qu’elle n’entravera pas le transport de marchandises ni la navigation dans le détroit.

À l’annonce de ces restrictions, le ministre russe de la Défense avait laissé entendre qu’il s’agissait de mesures de précautions. « Les États-Unis et l'Otan poursuivent leurs provocations dans l'espace aérien et en mer Noire », avait affirmé Sergueï Choïgou. Côté ukrainien, le ministère des Affaires étrangères a dénoncé « une usurpation des droits souverains de l’Ukraine ».

Ces dernières années, plusieurs accrochages se sont produits dans cette zone maritime : en 2018, la Russie avait saisi trois navires militaires ukrainiens près du détroit de Kertch. Les membres d’équipage avaient passé dix mois en détention en Russie.

