Élections en Espagne: la campagne des régionales s'envenime

Des menaces de mort et quatre balles reçues dans une lettre adressée à Pablo Iglesias, le chef du parti de gauche Podemos, au ministère espagnol de l'Intérieur à Madrid, le 23 avril 2021. AP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La campagne des prochaines élections régionales à Madrid, prévues le 4 mai, est devenue sulfureuse et toxique. Après un incident sur fond de menaces de mort, la droite ultra et la gauche radicale refusent de débattre plus avant. L’atmosphère est jugée lamentable et dangeureuse par le gouvernement central.