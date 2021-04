Reportage

Covid-19 en Hongrie: les terrasses rouvrent alors que le pays bat des records de mortalité

Depuis ce samedi 24 avril, les cafés et restaurants ont rouvert leurs terrasses en Hongrie (ici, à Budapest). REUTERS - BERNADETT SZABO

Depuis ce samedi 24 avril, les cafés et restaurants ont rouvert leurs terrasses. Le Premier ministre Viktor Orban avait annoncé que l’ouverture aurait lieu dès que 3,5 millions de Hongrois seraient vaccinés avec une première dose. Or, 36% de la population a reçu une première injection, contre 19% en France. Mais avec 200 morts par jour, la Hongrie, pays grand comme la Belgique, a aussi le taux de mortalité le plus élevé au monde en pourcentage de la population. Dans ce contexte, la réouverture des terrasses inquiète les médecins.