Élections en Albanie: envie de continuité et désillusion à la sortie des bureaux de vote

Les Albanais votent ce dimanche 25 avril pour des élections législatives qui se déroulent après une campagne électorale tendue. Enjeu important du scrutin, la participation était élevée dans les bureaux de vote à Tirana ce matin.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Tirana, Louis Seiller

Masque sur le menton, Nevila sort de l’un des 1 200 bureaux de vote de Tirana avec sa poussette. À 38 ans, cette mère de deux enfants a voté pour le parti socialiste au pouvoir depuis huit ans.

« Les écoles, l’éducation, le système de santé, la police… Grâce à eux, beaucoup de choses se sont vraiment améliorées ! nous confie-t-elle. Avant, la police, c’était une catastrophe ! Elle n’avait même pas d’essence pour ses fourgons ! »

Une satisfaction que ne partage pas Albana. Cette quinquagénaire a voté pour l’opposition. « Il faut que les choses changent, réclame-t-elle. Plus d’emplois, des salaires plus élevés… Comme ça, la jeunesse ne sera plus obligée d’émigrer. C’est ça qu’on veut. »

► À lire également : Albanie: des élections test pour la démocratie

« Société soumise aux oligarques »

Beaucoup d’Albanais ne font plus confiance à une classe politique qu’ils jugent corrompue. À 83 ans, Usni n’attend pas grand-chose de ces élections : « La vie est difficile ici. Ceux qui nous dirigent sont des loups. Ce vote ne m’intéresse pas vraiment, mais je ne veux pas me différencier des autres en n'allant pas voter. »

Revenu en Albanie après avoir fait des petits boulots en France, Roden reste à l’écart du bureau de vote. Le jeune homme ne sait pas encore s’il ira voter.

« Notre société est complètement soumise aux oligarques et à des politiciens qui abusent les citoyens depuis des années, déplore Roden. Si les gouvernants changent, ceux qui viendront seront exactement pareils que les autres. C'est la même chose ! »

Si les résultats s’annoncent serrés, le Premier ministre socialiste Edi Rama espère bien remporter un troisième mandat. Ce qui serait une première depuis l’instauration de la démocratie il y a trente ans.

► À lire aussi : À la Une: législatives en Albanie, impossible vent de changement ?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne