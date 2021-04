En Azerbaïdjan, mécontentement après la reconnaissance par Biden du généocide arménien

Un drapeau turc aux côtés du drapeau azerbaïdjanais dans les rues de Bakou, le 14 octobre 2020 en pleine guerre du Haut-Karabakh avec l'Arménie. AFP - TOFIK BABAYEV

Texte par : RFI Suivre 3 mn

La reconnaissance ce samedi 24 avril comme « génocide » par le président américain Joe Biden du massacre des Arméniens en 1915, suscite la colère en Azerbaïdjan. La république turcophone du Caucase, très proche politiquement d'Ankara, sort victorieuse d’une guerre à l'automne dernier avec l’Arménie voisine au Haut-Karabakh. Un conflit territorial lié à la fois à l’héritage soviétique et à plus d’un siècle d’animosité entre Arméniens et Turcs. Ce génocide, commis par le gouvernement Jeunes-Turcs, a tué 1,2 à 1,5 millions d’Arméniens, près des trois quarts de la population arménienne de l’empire ottoman à l’époque.