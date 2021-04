Les services secrets britanniques se lancent dans «l'espionnage vert»

Quelques jours après les promesses du président américain Joe Biden en matière de changement climatique - réduire les émissions de gaz à effet de serre américaines de 50% à 52% d'ici à 2030 par rapport à 2005 - les services secrets britanniques ont révélé dimanche 25 avril s'être lancés dans « l'espionnage vert », c’est-à-dire vérifier si les autres pays tiennent leurs engagements en matière de changement climatique. Ambition qui vient se greffer aux questions économiques et géopolitiques internationales.

C’est le nouveau terrain de jeu des services secrets : si des promesses sont faites, qu’elles soient tenues. Comme le terrorisme ou l’armement, le climat est désormais un réel enjeu de luttes d’influences entre les États.

Pour le chef des services des renseignements extérieurs britanniques, Richard Moore, il est évident que son organisation a un rôle majeur à jouer : « C’est notre travail de faire la lumière là où certaines personnes ne voudraient pas qu’on le fasse. Nous allons soutenir la cause la plus importante, et pour notre pays et pour la planète, qui est l’urgence climatique et, bien sûr, nous avons un rôle à jouer. C’est un peu comme ce que l’on a toujours fait autour de la limitation de l’armement, on utilise la devise "Faites confiance mais vérifiez", et dans le domaine du changement climatique, où il faut que tout le monde s'engage et joue franc jeu, il faut parfois vérifier que c'est bien le cas. »

Richard Moore en a profité pour souligner que si les relations avec Pékin étaient complexes, le dialogue était plus que nécessaire : si l’on ne coopère pas avec la Chine, nous sommes par définition incapables de travailler avec le pays en passe devenir la plus grande puissance économique mondiale, et sans aucun doute le plus gros émetteur.

