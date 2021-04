Covid-19: cet été, l'Union européenne accueillera les touristes américains vaccinés

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyyen lors d'une conférence de presse à Bruxelles, le 23 avril 2021. AP - Francois Walschaerts

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Après plus d’un an d’interdiction, les touristes américains vont pouvoir venir passer leurs vacances dans les pays de l’Union européenne. Enfin, ceux qui seront vaccinés ! C’est ce qu’a affirmé la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen au New York Times dans une interview ce dimanche 25 avril.