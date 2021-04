Emmanuel Macron exprime «sa grave préoccupation» sur l’état de santé de Navalny

Emmanuel Macron a demandé le «respect des droits fondamentaux» d’Alexeï Navalny. REUTERS - CHRISTIAN HARTMANN

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La Russie a annoncé l'expulsion d'un diplomate ukrainien en réponse à l'expulsion d'un diplomate russe en poste à Kiev, qui répondait déjà à l'éviction d'un consul à Saint-Pétersbourg. Alors que la Russie a annoncé le retrait de ses troupes qui menaient des exercices en Crimée annexée et à proximité des frontières ukrainiennes, Emmanuel Macron a demandé à Moscou de « s'engager en bonne foi et de façon durable pour la réduction des tensions avec l'Ukraine ». Le président français a aussi évoqué l'autre grand sujet de tension entre les Occidentaux et la Russie: le dossier de l'opposant Navalny.