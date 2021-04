Italie: Pont Morandi, un scandale d’une ampleur effroyable

Le 14 aout 2018, une section du Pont Morandi à Gênes s'est effondrée, faisant 43 morts. AFP - ANDREA LEONI

Texte par : Anne Le Nir Suivre 3 mn

Plus de deux ans et demi après l’effondrement du viaduc Morandi, le parquet de Gênes, en Ligurie, a rendu les conclusions de son enquête. Elles mettent en lumière de multiples négligences. Elles sont accablantes pour les responsables de la gestion et de maintenance de ce pont autoroutier .