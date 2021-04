Manifestation d'élus pour défendre Strasbourg comme capitale européenne

Une cinquantaine d’élus alsaciens ont manifesté devant le bâtiment du Parlement européen ce lundi 26 avril à Strasbourg. Élus locaux, régionaux, sénateurs, députés européens, députés français et maires demandent la tenue des sessions du Parlement européen à Strasbourg comme le prévoit les traités. Depuis le début de la pandémie de coronavirus, les députés européens n’ont pas remis les pieds à Strasbourg.

Avec notre correspondante à Strasbourg, Angélique Ferat

« Ce qui nous fâche, c’est qu’on a le sentiment que le Covid est un alibi pour que le Parlement ne siège plus à Strasbourg. » Symboliquement, les élus locaux et nationaux de tous bords politiques étaient devant le bâtiment du Parlement européen à 17h, au moment même où la nouvelle session s’ouvrait à Bruxelles.

Les élus n’acceptent plus l’excuse de l’épidémie. La Belgique est autant touchée que la France et Strasbourg a mis en place un protocole sanitaire strict pour recevoir les députés sans que cela ne change rien.

La médiatrice européenne saisie

Frédéric Bierry, président de la collectivité européenne d’Alsace, qui représente les deux anciens départements alsaciens, admet à demi-mot que beaucoup de députés européens rechignent à se déplacer à Strasbourg. Il a d’ailleurs saisi la médiatrice européenne pour non-respect des traités.

« Ça ne sent pas le roussi, mais il faut être vigilants, dit-il. Je trouve qu’on prend les habitudes de ne plus venir à Strasbourg. Petit à petit, la France prend conscience qu’elle a une capitale européenne en son sein, et qu’elle est importante pour la place de la France en Europe. Mais c’est une prise de conscience qui a mis du temps à venir. »

📢[PARLEMENT EUROPEEN] Des élus alsaciens réunis devant le @PEStrasbourg ce lundi. Nous nous sommes rassemblés symboliquement à 17h, heure du début de la #session plénière qui se tient une nouvelle fois à #Bruxelles. 14 mois...

⚠️Le combat continue, nous ne lâcherons pas. #Alsace pic.twitter.com/UT83l8Gbmw — Frédéric BIERRY (@F_Bierry) April 26, 2021

Pour sécuriser la place de Strasbourg, les élus souhaitent que de nouveaux services européens soient localisés en Alsace. Dans les faits, c’est l’inverse qui se produit. Ils dénoncent ainsi qu’une partie du personnel de la médiatrice européenne, basée à Strasbourg, soit basée à Bruxelles.

