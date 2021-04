Plan de relance italien: pour Mario Draghi, «l’Italie joue son destin»

Si le Sud se développe, l'Italie se développe. Plus de 50% de nos investissements dans les infrastructures, en particulier dans les domaines du ferroviaire à grande vitesse et des systèmes portuaires, sont dirigés vers le Sud. Economie circulaire, transition écologique, mobilité soutenable, protection du territoire, ressources hydriques... Nous y consacrons 23 milliards d'euros. Et nous estimons qu'en 2021 et 2026, le PIB des régions du sud de l'Italie va augmenter une fois et demie plus vite que le PIB national. L'objectif, c'est de faire du notre Sud un lieu d'attraction pour les capitaux privés et les entreprises innovantes.