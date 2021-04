«Sofagate»: à Bruxelles, Ursula von der Leyen et Charles Michel s’expliquent devant les eurodéputés

Ursula von der Leyen et Charles Michel sont venus s’expliquer lundi soir devant les eurodéputés réunis en session plénière à Bruxelles sur le Sofagate, cet épisode lors duquel la présidente de la Commission européenne avait été placée sur un divan, tandis que Charles Michel, représentant des États membres de l'UE, et le président turc Erdogan prenaient place dans les deux seuls fauteuils disponibles. C’était au début du mois d'avril lors d’une visite à Ankara.

Avec notre correspondante à Bruxelles, Joana Hostein

Encore humiliée, c’est ainsi que la présidente de la Commission européenne est apparue devant les parlementaires trois semaines après son déplacement à Ankara. « Je me suis sentie blessée, je me suis sentie seule, en tant que femme et en tant qu’Européenne », a déclaré Ursula von der Leyen.

Installé en face d’Ursula von der Leyen, le président du Conseil européen a tenté une nouvelle fois de se justifier. « Je mesure encore une fois que les images ont pu donner le sentiment à beaucoup de femmes d’être offensées, a déclaré Charles Michel. Je voudrais réaffirmer mon engagement total, complet, absolu, à soutenir les femmes. »

Soutenir les femmes pour atteindre l’égalité salariale, pour leur faciliter l’accès à des postes à responsabilité, autant d’engagements pris devant les eurodéputés, en vain.

L'eurodéputée Renew Nathalie Loiseau n’a pas mâché ses mots : « La préséance entre les présidents des institutions européennes ne m’intéresse pas une seule seconde. Le vrai scandale à Ankara, ce sont les violations des droits de l’homme qui y sont commises. J’aimerais que l’Europe demande un peu moins où elle doit s'asseoir et un peu plus comment elle doit se tenir debout. »

Il est temps que les États membres qui n’ont pas encore ratifié la Convention d'Istanbul sur les violences faites aux femmes le fasse, a insisté un eurodéputé italien. Il en va de la crédibilité de l’Europe.

