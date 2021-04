Ukraine: Zelensky commémore la catastrophe de Tchernobyl et établit un parallèle avec le Donbass

Il y a 35 ans, le 26 avril 1986, à 1h23, le réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl explosait au cours d'un test de sûreté. Pendant dix jours, le combustible nucléaire a rejeté dans l'atmosphère des éléments radioactifs qui contaminèrent, selon certaines estimations, jusqu'aux trois quarts de l'Europe mais surtout l'Ukraine, la Biélorussie et la Russie. En Ukraine, le président s’est rendu ce lundi sur place pour commémorer la catastrophe. L’occasion pour Volodymyr Zelensky d’établir un parallèle entre cette tragédie et la situation dans le Donbass en guerre.

Après avoir rendu hommage aux victimes, Volodymyr Zelensky a appelé à la solidarité internationale pour éviter à l’avenir de telles catastrophes et faire renaître la zone contaminée : « Notre tâche est de transformer la zone d'exclusion, c’est comme ça qu’on appelle cette zone autour de Tchernobyl, en une zone de renaissance ».

Une zone d’exclusion, « une zone sans vie », c’est aussi ce qui guette les territoires du Donbass en guerre, selon le président ukrainien, si rien n’est fait pour arrêter la tragédie. Il a proposé une rencontre à Vladimir Poutine dans l’est de l’Ukraine, mais le président russe le renvoie vers les séparatistes et l’invite en Russie pour parler uniquement des relations bilatérales.

Les espoirs de Zelensky

Pour autant, Volodymyr Zelensky semble déterminé à rencontrer son homologue. « Il me semble que cette réunion aura bien lieu, dit-il. J'ai demandé à mon chef de cabinet Andreï Ermak qu’il se rapproche de l'administration du président Poutine, pour qu’ils se mettent d’accord sur les conditions et le lieu de cette rencontre. Je pense que le plus important est de savoir de quoi nous allons parler. Quant à la date et au lieu, ce sont des détails. »

Volodymyr Zelensky a aussi précisé qu’il avait bon espoir que le groupe de contact de Minsk se mette d’accord sur un cessez-le-feu à l’occasion de Pâques, fêté ce dimanche par les orthodoxes.

