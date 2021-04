Covid-19: en Italie, un retour à la vie presque normale

C'est un printemps sous le signe du déconfinement en Italie. Depuis ce lundi 26 avril, les bars et restaurants ont rouvert dans les trois quarts des régions de la péninsule. Le témoignage d’une amélioration des conditions sanitaires et l’occasion de profiter des retrouvailles en terrasse.

Avec notre correspondant à Rome, Éric Sénanque

Sur la place Campo Dei Fiori, au cœur de la ville éternelle, les étals du marché ont fait place aux tables des restaurants. Béatrice est venu déjeuner au soleil avec son mari. « On prend nos précautions et on essaie de savourer un maximum, confie-t-elle. On en a profité pour faire un tour du centre, très agréable. »

Au total 140 000 bars, restaurants ou pizzerias ont rouvert dans la péninsule. Et le soleil semble avoir salué ce retour à une vie quasi normale. Car les mesures restent strictes : de l’espace entre les clients et pas plus de quatre couverts par table.

Pour les Romains, ces airs de Dolce Vita se sont prolongés jusqu’à 22 heures, heure fixée du couvre-feu. Pour ce groupe d’étudiants installés au bar d’une ruelle du centre, l’heure est venu de trinquer pour ces retrouvailles : « On avait vraiment hâte de se retrouver. Petit à petit, la situation va s’améliorer et le résultat est que ce sera bientôt la liberté pour tous ! »

Restrictions en yoyo

Ouvertures puis reconfinements plus ou moins stricts selon les régions, ces dernières semaines l’Italie n’a cessé de faire le yoyo en matière de restriction. Alors désormais, c'est l’heure de savourer.

« Un mois et demi sans pouvoir se voir autour d’une table, ça été dur, avec toutes les limitations, rappelle un Romain. Mais bon, aujourd’hui c’est un peu le retour à la normale, et ça fait plaisir. »

Comme durant les mois de confinement, police et protection civile ont veillé de près à ce que les règles soient respectées. C'est le prix pour que l’été soit vraiment la saison du renouveau en Italie.

