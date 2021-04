Covid-19: le concert-test à Barcelone est une réussite selon l'équipe scientifique

Un mois après le concert-test de 5 000 personnes à Barcelone, les résultats qualifiés de « très positifs » ont été présentés ce mardi 27 avril et ouvrent la voie à de nouveaux événements de cette ampleur dans le pays.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Barcelone, Élise Gazengel

L'expérience était inédite en Europe et la voici concluante. Le concert-test de Barcelone organisé le mois dernier et réunissant 5 000 personnes - sans distance de sécurité mais masquées - n'a eu aucun impact dans la transmission du virus, selon l'équipe scientifique qui a supervisé le projet.

Leurs résultats présentés ce mardi font état de 6 personnes positives au Covid-19 dans les 14 jours qui ont suivi l'événement. Mais, de ces 6 cas, les scientifiques ont la certitude que quatre n'ont pas été contaminés lors du concert, quant aux deux autres, impossible de déterminer l'origine de leur contamination, même si les experts jugent « peu probable » qu'elle se soit produite ce soir-là.

Des résultats qui ont poussé le responsable de l'étude à affirmer qu'il était plus sûr d'être dans la salle de concert que n'importe où ailleurs à Barcelone et qui ouvrent surtout la voie à d'autres événements de cet envergure - en préparation pour cet été notamment - à condition qu'ils suivent le même protocole : des tests antigènes le jour même, port du masque FFP2 pendant l'événement et renouvellement de l'air.

► À lire aussi : Barcelone réalise un concert-test avec un public de 5 000 personnes testées au Covid-19

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne